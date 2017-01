Debate sobre a língua luxemburguesa retomado no dia 25

O debate parlamentar sobre o papel da língua luxemburguesa vai prosseguir, no próximo dia 25 de janeiro.

Ontem realizaram-se dois debates no Parlamento sobre a preponderância do idioma luxemburguês como língua administrativa, na sequência de duas petições sobre a matéria, uma a favor e outra contra.

No fim das sessões, a Câmara dos Deputados anunciou que o debate será retomado na próxima semana, “para dar continuidade às discussões e reflectir sobre as medidas concretas a adoptar no curto prazo”.

O objectivo é ter em conta algumas das reivindicações dos autores das duas petições, no que diz respeito, por exemplo, à utilização do luxemburguês nos textos legislativos, no sistema educativo e de saúde ou ainda o reconhecimento do idioma de Dicks como uma das línguas oficiais da União Europeia.

Numa coisa, todos os deputados estão de acordo: é necessário promover o luxemburguês, nunca descartando a importância do multilinguismo. O objectivo é agora chegar a um consenso político em matéria de medidas a adoptar.