Debate público com Bettel e Macron com lotação esgotada

Já não há lugares disponíveis para assistir ao debate público sobre o futuro da Europa com Xavier Bettel e Emmanuel Macorn, marcado para 6 de setembro.

Fonte do Serviço de Informação e Imprensa do Governo disse à Rádio Latina que estão inscritas 1.500 pessoas, um número que só foi possível porque a sessão vai afinal ter lugar na Philharmonie e não no Grande Teatro, como inicialmente previsto.

A sessão, que vai juntar o primeiro-ministro luxemburguês e o presidente francês, parte de uma iniciativa de Emmanuel Macron. De acordo com o Executivo luxemburguês, o encontro com os cidadãos visa identificar as suas preocupações e expectativas, que serão depois tidas em conta pelos 27 chefes de Estado e de Governo da União Europeia na elaboração do plano de ação para os próximos cinco a dez anos.

A consulta no Luxemburgo está então marcada para o dia 6 de setembro, às 17:00, na Philharmonie, na cidade do Luxemburgo.

Redação Latina (Foto: SIP/Jean-Christophe Verhaegen)