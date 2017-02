Declarado estado de fome no Sudão do Sul: Caritas Luxemburgo apela a donativos

A Caritas Luxemburgo lançou um apelo a donativos para apoiar as vítimas da fome no Sudão do Sul. O apelo surge alguns dias depois de a Organização das Nações Unidas ter declarado estado de fome no país.

A secção nacional da Caritas luta há vários anos, no terreno, contra a fome no Sudão do Sul, onde centenas de milhares de pessoas são atingidas pela fome ou malnutrição.

Atualmente a organização não-governamental está a apoiar sobretudo mulheres grávidas e crianças, distribuindo-lhes complementos alimentares. As crianças em situação mais vulnerável são transferidas para centros de saúde especializados onde recebem cuidados terapêuticos adequados.

Os donativos podem ser feitos através de transferência bancária, com a menção “Famine Soudann du Sud”. O número de conta pode ser consultado no site da Caritas, em caritas.lu.

(foto: Lusa)

Redação Latina