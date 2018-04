Defesa: 3 ME para investigação e desenvolvimento em 2017

As forças armadas do Luxemburgo investiram, o ano passado, três milhões de euros, em prol da investigação e do desenvolvimento.

A longo prazo, o objetivo é dedicar 2% do orçamento da defesa nacional, para estes segmentos.

Nesse sentido, a Direção da Defesa e o Instituto para a Ciência e Tecnologia (LIST) assinaram recentemente um protocolo de colaboração.

O acordo é válido por cinco anos, com uma verba de 5 milhões de euros, para desenvolver várias tecnologias, nomeadamente na luta contra os ciberataques.

Outra vertente do desenvolvimento tecnológico é a otimização de instrumentos cartográficos e de análise de dados geoespaciais.

Estas ferramentas podem ser úteis em situações de urgência, para otimizar a produção, armazenamento e distribuição de água potável nas operações de emergência no estrangeiro.

Redação Latina (Foto: armee.lu)