Défice não é o mais baixo da democracia portuguesa – Passos Coelho (C/ÁUDIO)

Foto: Lusa

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, declara-se satisfeito com a perspetiva de Portugal poder sair do procedimento por défice excessivo, depois de ter concluído 2016 com um défice de 2,1%.

Um valor que o Governo socialista apresentou como sendo “o mais baixo da história da democracia portuguesa”, mas que Pedro Passos Coelho desmente, defendendo que esse valor foi atingido em 1989.

O líder do PSD diz ainda lamentar que esse valor tenha sido atingido “à custa de medidas extraordinárias, com cortes na saúde e na educação”.

As declarações foram proferidas aos jornalistas, no final do congresso nacional do CSV que teve lugar no sábado em Ettelbruck, onde o antigo primeiro-ministro português foi o convidado de honra.

Redação Latina