Camille Gira e Françoise Folmer deverão ser os cabeças de lista do partido Déi Gréng (Os Verdes) pelo círculo eleitoral do norte nas eleições legislativas de outubro.

A lista é composta por cinco mulheres e quatro homens, sendo que a média de idades é de 48,5 anos.

A lista terá ainda de ser aprovada no congresso extraordinário do partido, que está marcado para o final do mês de junho. Altura em que também vai ser apresentado o programa eleitoral dos ecologistas.

