Déi Lénk preocupado com atraso no processo eleitoral do CNE

O partido Déi Lénk (A Esquerda) critica o atraso no processo eleitoral para o Conselho Nacional para Estrangeiros (CNE).

Em missiva parlamentar, o partido de esquerda quer saber porque é que ainda não foi lançado o apelo a candidaturas para este órgão consultivo do Governo para as políticas relativas à emigração, 40 dias antes das eleições, tal como determina o regulamento grão-ducal.

O Déi Lénk lembra que os 34 membros efetivos e outros tantos suplentes que compõem o Conselho para Estrangeiros são eleitos por um período de cinco anos. Tendo em conta que a próxima eleição do CNE se realiza a 12 de junho deste ano e que o apelo a candidaturas deve ser feito 40 dias antes do escrutínio, o Déi Lénk pergunta sobre as razões do atraso.

A comunicação é dirigida à ministra da Integração, Corinne Cahen, que tutela o Gabinete Luxemburguês de Acolhimento e Integração (OLAI), a quem cabe lançar o apelo a candidaturas.

Redação Latina