‘Deja Vu’ de Shakira e Prince Royce já tem teledisco

“Deja Vu” é o mais recente single de Prince Royce com colaboração de Shakira, lançado no passado 24 de fevereiro.

A canção faz parte do quinto álbum do cantor, intitulado Five. O Lyric Vídeo já havia sido apresentado.

Shakira tivera, inclusive, lançado um breve excerto – através do Twitter, no passado dia 14 de março – do ‘Making Of’ do teledisco, em que podiam ser vistos os dois cantores em cenas de dança de Bachata.

O vídeo oficial de “Deja Vu” foi entretanto publicado no canal VEVO de Prince Royce na passada sexta-feira, dia 24 deste mês.

Em apenas três dias, conta já com quase 15 milhões de visualizações. Veja a seguir: