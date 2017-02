Deputada do CSV exige explicações sobre situação da “Maisons des Associations”

A deputada do Partido Cristão Social (CSV), Martine Mergen, quer explicações sobre a situação da “Maison des Associations” (MA).

Em causa está o facto de a estrutura, que reagrupa várias associações, ter de abandonar o Foyer de Mühlenbach no mês de maio, depois de ter recebido ordem de despejo em junho passado. Até agora, a organização não encontrou nova morada.

O ministério terá proposto novas instalações em Itzig, mas, segundo a MA, o espaço é demasiado pequeno para todas as atividades que a estrutura organiza.

Numa questão parlamentar dirigida à ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, a deputada cristã-social quer saber porque é que o ministério não resolve o problema, sublinhando que associações como a MA, envolvidas em projetos em prol dos migrantes,são “centrais” nos “processos de integração”.

A organização teme que o despejo de Mühlenbach seja a machadada final no futuro da associação. Em risco estão serviços como as consultas com psicólogos e o aconselhamento jurídico. Também poderão ficar sem espaço a biblioteca e o arquivo.

A “Maison des Associations” engloba a Associação Amizade Portugal-Luxemburgo, a Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo, a Federação dos Cabo-Verdianos e a Federação dos Africanos.

(foto: CSV)

Redação Latina