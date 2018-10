Deputado do ADR preside à primeira sessão pública do novo Parlamento. Sabe porquê?

Gast Gibéryen, do ADR, é o deputado que preside esta segunda-feira à primeira sessão pública do novo Parlamento, eleito nas legislativas de 14 de outubro. Sabe porquê?

Segundo a lei, a presidência da primeira sessão incumbe ao candidato mais antigo, isto é, àquele que tenha cumprido o maior número de anos e meses de mandatos parlamentares. Neste caso, ele é Gast Gibéryen, do ADR, que será assistido pelos dois candidatos mais jovens: Sven Clément, 29 anos, e François Benoy, 33, do Partido Pirata e do Déi Gréng, respetivamente

Os três formam o chamado “gabinete provisório”, encarregado do sorteio que ditará a comissão da verificação de poderes, composta por sete candidatos eleitos.

A comissão verifica depois se as operações eleitorais decorreram dentro da normalidade, se cada candidato preenche as condições de elegibilidade previstas na Constituição, tais como ter a nacionalidade luxemburguesa ou ser maior de 18 anos.

É também na sessão de hoje, que começa às 14:30, que os candidatos eleitos prestam juramento. Mas não todos. Aqueles que formam o atual Governo só o farão posteriormente, caso não sejam chamados a integrar o futuro Executivo.

Redação Latina (foto: Steve Eastwood)