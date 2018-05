Deputado do PS quer redução da imposição de IRS às pensões dos emigrantes (C/ÁUDIO)

Facilitar o regresso dos emigrantes a Portugal. Eis o objetivo da moção setorial do deputado Paulo Pisco, que recebeu luz verde no congresso do Partido Socialista (PS), e que propõe, entre outras medidas, uma redução do IRS imposto às pensões dos portugueses que regressam do estrangeiro.

Escutado pela Rádio Latina, o deputado socialista eleito pelo círculo da Europa, explicou que o que se pretende é eliminar injustiças, já que, muitas vezes, os cortes com que os emigrantes se deparam são muito elevados.

Paulo Pisco lembra que como as pensões que se auferem no estrangeiro são superiores às que se obtêm em Portugal, os descontos também o são. No final das contas, acabam por pagar mais do que aquilo que pagariam no país onde obtiveram a reforma.

O deputado socialista acredita que reduzir o IRS, nestes casos, é exequível e acrescenta que um dos objetivos é fazer com que a Administração Fiscal portuguesa olhe para estas questões.

O texto será agora transformado numa iniciativa legislativa, que, segundo Pisco, dará entrada no Parlamento português “o mais rapidamente possível”.

