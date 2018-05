Deputados aprovam esta semana vários projetos de lei

Os deputados luxemburgueses têm pela frente, esta semana, três sessões públicas, com a votação de vários projetos de lei.

Na terça-feira são votados sete textos, com destaque para o acordo belgo-luxemburguês, à volta do quadro legal exigido para armazenar na Bélgica o lixo radioativo proveniente do Luxemburgo. A Bélgica trata os resíduos radioativos produzidos pelo Luxemburgo, desde 1990, no quadro de um acordo ministerial. No entanto, esse acordo já não está adaptado aos critérios definidos na diretiva EURATOM e tem de ser revisto.

Para quarta-feira há quatro projetos de lei na ordem do dia. Um deles diz respeito à criação de um mediador no meio escolar, para reforçar a luta contra o abandono escolar.

Os deputados também debatem e votam um novo quadro legal para a proteção dos animais, na última sessão pública da semana.

Redação Latina