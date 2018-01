Deputados debatem segurança nas ferrovias do Luxemburgo

A segurança da rede dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) é debatida esta quinta-feira, em sede de comissão parlamentar do desenvolvimento sustentável e das infraestruturas.

Os deputados recebem a visita de representantes dos CFL para uma “troca de ideias” sobre as medidas de segurança na rede ferroviária.

A agenda inclui, também, uma discussão sobre o “calendário de eliminação de passagens de nível”.

Trata-se da primeira reunião de 2018 desta comissão, depois de um ano ‘terrível’ para os caminhos de ferro, devido, ao acidente mortal de 2017, que poderia ter tido consequências mais graves.

Dois comboios colidem frontalmente, às 09:00, entre Bettembourg e Zoufftgen. O trágico acidente fez um morto e dois feridos.

As vítimas foram o maquinista do comboio de passageiros dos CFL, que morreu no local do acidente, uma revisora francesa, do mesmo comboio, que ficou ferida, e o maquinista do comboio de mercadorias francês que também sofreu ferimentos.

Este acidente provocou constrangimentos no tráfego ferroviário, entre a França e o Luxemburgo, durante várias semanas.

A investigação, conduzida por um perito independente suíço, revelou que o maquinista dos CFL circulava a 133 km/h, pouco antes da colisão frontal

A velocidade foi registada pelas caixas negras, aquando da passagem por um semáforo vermelho que o maquinista não respeitou. O motivo desta infração ainda não foi tornada pública.

O sistema de travagem automática, um dispositivo de segurança dos comboios dos CFL, não se ativou.

As causas do acidente ficaram dever-se, sobretudo, a erros técnicos e humanos.

A colisão mortal de 2017, entre dois comboios, lembrada hoje, no âmbito do arranque dos trabalhos parlamentares sobre segurança na rede ferroviária.

