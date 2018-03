Deputados do CSV querem que Governo informe público sobre riscos das criptomoedas

O grupo parlamentar do Partido Cristão Social (CSV) quer que o Governo informe o grande público sobre “os riscos inerentes ao investimento em criptomoedas”. Laurent Mosar, deputado do CSV, entregou no Parlamento uma moção que vai nesse sentido.

O tema foi debatido ontem, na Câmara dos Deputados, a pedido do grupo parlamentar dos cristãos-sociais, que quiseram discutir o futuro da praça financeira luxemburguesa à luz da evolução das moedas virtuais.

Na moção, o partido pede ao Executivo que seja posta em prática uma legislação que proteja os investidores.

Além disso, os deputados do CSV reivindicam a criação de uma ‘task force’, que reúna vários representantes do setor. A ideia é, segundo os parlamentares, que sejam emitidas “o mais rapidamente possível” recomendações práticas a implementar na praça financeira e no setor económico.

Segundo uma sondagem do TNS-Ilres, divulgada no final de fevereiro, pelo menos 8,25% dos 535 residentes inquiridos já investiram em moedas virtuais, com a Bitcoin a liderar as preferências dos investidores.

