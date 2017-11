Deputados não abdicam do voto obrigatório

Os deputados querem manter o voto obrigatório no Luxemburgo, embora tenha havido muitas abstenções nas últimas eleições, sem justificações aparentes.

Uma coisa é certa, há sempre eleitores que não se deslocam às assembleias de voto, mesmo em países onde o voto é obrigatório.

Segundo a lei eleitoral, o Ministério Público deve fazer um levantamento, por comuna, para apurar os eleitores recenseados que não foram votar, sem justificação. No entanto, esse levantamento não é feito, desde os anos 60, ou seja, a falta de comparência não se tem traduzido em multas.

Quem estiver recenseado e não justificar a ausência incorre numa multa, que oscila entre 100 e 250 euros. Em caso de reincidência a sanção aumenta para 500 a 1 000 euros.

Será que o voto obrigatório é agora menos respeitado? A questão é levantada pela Comissão Parlamentar das Instituições, que pediu agora um estudo para conhecer a dimensão do fenómeno, nas eleições comunais do passado mês de outubro e nas legislativas do próximo ano.

Numa segunda fase, e já na posse dos resultados do estudo, os deputados querem rever o sistema de sanções existente, qualificado-o de demasiado “pesado”. O objetivo é simplificar a aplicação das sanções.

Redação Latina