Deputados preparam reforma do regime das prisões

As últimas greves dos funcionários da prisão de Schrassig têm agitado a opinião pública e dado mais força à necessidade de reformar o regime penitenciário, reforma que já está a ser discutida há algum tempo no seio da Comissão Jurídica. Os deputados retomaram ontem os trabalhos, nomeadamente a reforma da execução das penas.

O objetivo do projeto de lei é aumentar a margem de manobra do Procurador-Geral, na definição das regras de aplicação das penas, caso a caso, e em função das condições de vida do condenado.

O texto prevê por exemplo – nalguns casos – a possibilidade de o tempo da pena ser dividido em várias partes ou, noutros, de recorrer à pulseira eletrónica.

A reforma do regime penitenciário deverá entrar em vigor antes da próxima rentrée judiciária, a 15 de setembro.

O debate sobre o texto vai prosseguir nos próximos dias. Está agendada para a próxima semana uma reunião com os representantes dos guardas prisionais. Por sua vez, o ministro da Justiça, Félix Braz, deve recebê-los esta sexta-feira.

Redação Latina