Deputados regressam ao trabalho com uma agenda preenchida

Os deputados regressam esta semana ao trabalho após as férias de Páscoa.

Os parlamentares reúnem-se em sessões públicas terça, quarta e quinta-feira .

O plenário desta terça-feira arranca com a cerimónia de tomada de posse de duas novas deputadas.

Simone Asselborn Bintz sucede a Roger Negri na bancada parlamentar do Partido Socialista (LASP), e Sam Tanson substitui Claude Adam no grupo parlamentar do Déi Gréng (Os Verdes).

Na agenda desta terça-feira figura ainda o voto de um subsídio de cerca de 171 milhões de euros, destinados aos trabalhos na estação ferroviária da cidade do Luxemburgo.

Já na quarta-feira está prevista um hora de debate sobre a taxa norte-americana aplicada ao aço e o alumínio.

O Luxemburgo lamentou a decisão dos Estados Unidos que desde 23 de março impõe taxas de 25% sobre a importação de aço e de 10% sobre o alumínio.

Na quinta-feira a sessão pública vai estar centrada na mobilidade.

Os deputados vão ter a oportunidade de apresentar as suas ideias e sugestões ao ministro do Desenvolvimento Sustentável, François Bausch, que atualmente está a preparar a estratégia global para uma mobilidade sustentável.

Os eleitos vão ainda examinar um projeto de lei que tem como objetivo adiar as eleições sociais de novembro 2018 para outra data, normalmente entre 1 de fevereiro e 31 de março de 2019.

