Deputados sugerem acesso de portadores do VIH à canábis medicinal

Vários deputados defendem que também os portadores do VIH devem ter acesso à canábis medicinal, no futuro, de acordo com uma nota divulgada no site do Parlamento, após a última reunião da comissão da saúde com a ministra da tutela.

O projeto de lei que vai autorizar a utilização de canábis para fins terapêuticos estipula que a planta possa ser receitada a pacientes com vários tipos de doenças, nomeadamente cancro, esclerose, patologias neurodegenerativas ou doenças crónicas dolorosas.

Durante as discussões, vários deputados sublinharam que a lista de doenças deve ser alargada, devendo, por exemplo, incluir os portadores do vírus da sida.

O projeto de lei – que já recebeu o aval do Conselho de Ministros, faltando ainda ser aprovado pelo Parlamento – prevê, aliás, a elaboração de um balanço dois anos após a entrada em vigor da legislação, que permita aos responsáveis políticos determinar se a lista de doenças pode ser alargada.

Outra das sugestões dos membros da comissão da Saúde tem que ver com os pontos de venda da canábis medicinal, que segundo o texto, se limitarão às farmácias dos quatro hospitais do país. Ora, para os parlamentares, também a planta também deveria estar disponível nas farmácias locais e regionais.

Redação Latina