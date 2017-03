Dérbi de Esch na 18ª jornada da Liga BGL de futebol

O encontro a Jeunesse d’Esch e o Fola Esch é o jogo quente da 18ª jornada da Liga BGL de futebol. O dérbi da cidade do ferro disputa-se domingo, às 16:00, no terreno da Jeunesse.

A jeunesse d’Esch parte para este duelo no sexto lugar do campeonato, com 24 pontos, os mesmos do Pétange, quinto. O Fola, continua na terceira posição, com 38 pontos, a três do líder F91.

Os jogos da 18ª ronda estão todos marcados para domingo. Destaque para a receção do Pétange ao Differdange, que segue colado ao líder, com menos um ponto.

Netsa ronda, o primeiro classificado F91 Dudelange tem uma deslocação fácil ao reduto do lanterna vermelha Rosport, duas equipas separadas por quase 30 pontos.

Programa para domingo, 12 de março :

15:30 Rosport-F91 Dudelange

16:00 Jeunesse Canach-Rumelange

16:00 Pétange-FC Differdange 03

16:00 Progrès Niederkorn-Mondorf

16:00 Strassen-Kaerjeng

16:00 Jeunesse d’Esch-Fola Esch

16:00 Hamm Benfica-Racing

Redação Latina