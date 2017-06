Descoberta investigação secreta sobre a morte do filho de Prince

Não é desde há muito tempo que o FBI tem vindo a conduzir uma investigação, com relativo secretismo, sobre a misteriosa morte do único filho de Prince.

De acordo com documentos secretos que o RadarOnline teve acesso, o filho do músico, chamado Amiir, fruto da relação do cantor com Mayte Garcia, nasceu em 16 de outubro de 1996 e sofria de um grave problema.

A revelação da doença foi, na altura, negada pelo próprio artista, inclusive numa visita de Oprah Winfrey à sua residência, poucos dias após a morte do bebé.

Segundo aquela publicação, dois empregados do cantor foram interrogados pelas autoridades na sequência da misteriosa morte.

Amiir morreu vítima de Síndrome de Pfeiffer, uma condição bastante rara.

Poucos anos depois, durante ano 2000, o casal iria separar-se.