Desempregados não são controlados em caso de baixa medica

Os desempregados inscritos nos centros de emprego não são controlados em caso de baixa médica. O esclarecimento do ministro do Trabalho, Nicolas Schmit, surge na resposta a uma pergunta parlamentar da deputada cristã-social (CSV) Martine Mergen.

Os certificados de baixa médica são necessários para os desempregados justificarem, por exemplo, a impossibilidade de se apresentar a uma convocatória da Administração para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM). Ora, de acordo com o ministro Schmit, neste caso não há fiscalização, ao contrário do que acontece com os trabalhadores.

De acordo com Nicolas Schmit, a ADEM tem, contudo, a possibilidade de convocar as pessoas às suas instalações mesmo que estejam de baixa médica.

A ADEM recebeu 6 046 certificados de baixa médica, no primeiro semestre deste ano. Certificados entregues por 4 496 desempregados, registados nos centros de emprego do país.

O número de baixas médicas entregues à ADEM ascendeu a cerca de 11 600, em 2017. Cerca de 30% dos certificados eram válidos por um período de um a cinco dias. Noutros 30% dos casos a duração oscilou entre um e seis meses.

Redação Latina