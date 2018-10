Desemprego dos fronteiriços leva Nicolas Schmit ao PE

O ministro do Trabalho, Nicolas Schmit, avista-se hoje em Estrasburgo, com vários eurodeputados, já que o Parlamento Europeu está a elaborar a sua posição sobre as regras de atribuição do subsídio de desemprego aos trabalhadores fronteiriços.

Atualmente, é o país de residência dos desempregados que suporta os subsídios. Mas, tal como a Rádio Latina tinha anunciado recentemente, a Comissão Europeia (CE) quer que os subsídios passem a ser pagos pelos Estados-membros onde os cidadãos perderam o posto de trabalho.

O Luxemburgo não concorda com esta proposta do Executivo de Bruxelas mas deverá ser forçado a adotá-la já que ela é apoiada por uma maioria qualificada de Estados-membros.

O Luxemburgo tem cerca de 14 800 desempregados (5,6% da população ativa), segundo os dados oficiais da ADEM que, como é do conhecimento público, abrange apenas as pessoas que vivem no país.

Se o sistema for alterado, tal como quer a Comissão Europeia, a taxa de desemprego do Luxemburgo sofre um aumento bastante acentuado.

O ministro do Trabalho, Nicolas Schmit, teme “uma rutura na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM)” e pede um período de transição de sete anos para que o país se possa preparar para as novas regras. .

De facto, a alteração avançada pela Comissão Europeia vai ter um impacto significativo para o grão-ducado, onde os trabalhadores fronteiriços representam 44% da população ativa.

