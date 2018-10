Desemprego dos jovens com menos de 30 anos caiu 15,5% num ano

O número de desempregados com menos de 30 anos voltou a baixar no mês passado. Segundo os dados mensais da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), divulgados esta segunda-feira, há 2.799 pessoas com menos de 30 anos inscritas nos centros de emprego. Menos 515 do que há um ano, o que equivale a uma diminuição de 15,5%.

Trata-se da descida mais acentuada, embora todos os grupos etários tenham registado uma quebra ao nível do desemprego no mês passado.

A taxa de desemprego das pessoas dos 30 aos 44 anos caiu 8% entre setembro de 2017 e igual período deste ano. Mesmo assim, eles continuam a ser mais de cinco mil.

A descida menos pronunciada – 2,5% – observa-se ao nível dos desempregados com 45 anos ou mais, que são atualmente mais de 6.500. Este grupo etário figura assim como a maior fatia do total de desempregados no país, isto é, 44,9%.

Redação Latina