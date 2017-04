Desemprego jovem caiu 14% entre 2014 e 2016

A taxa de desemprego dos jovens com menos de 30 anos caiu 14% entre 2014 e 2016 no Luxemburgo, segundo o relatório anual da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

O documento nota que 76% dos jovens inscritos na ADEM receberam uma “proposta de qualidade” – entre estágios, formações ou postos de trabalho – por parte dos conselheiros do centro de emprego. 63% dessas propostas corresponderam a ofertas de emprego.

Em termos globais, o relatório da ADEM indica que 2016 foi um ano marcado pelo crescimento do emprego, que cresceu 3,3% face ao ano anterior.

Esse crescimento contribui, naturalmente, para a diminuição da taxa de desemprego, que está em queda há 27 meses. O número de pessoas que beneficiaram de uma medida em prol do emprego baixou 7%.

Redação Latina