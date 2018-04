“Deserto” no Festival de Cinema Brasileiro

“Deserto”, com o ator Lima Duarte num dos principais papéis, é um dos filmes que serão exibidos no Festival de Cinema Brasileiro, que se realiza de 2 a 9 de maio, na cidade do Luxemburgo, em Bettembourg e em Dudelange.

A exibição da película, do realizador Guilherme Weber está marcada para o dia 8, na Cinemateca da cidade do Luxemburgo, a partir das 18:30, de acordo com o programa do festival, divulgado hoje.

O filme conta a história de um grupo de artistas que após uma digressão pelo do Sertão brasileiro, decidem instalar-se numa pequena aldeia, onde acabam por fundar uma comunidade. Além do conhecido Lima Duarte, “Deserto” tem no elenco Magali Biff e Cida Moreira.

O Festival de Cinema Brasileiro abre no dia 2 , pelas 19:00, no Kinepolis Kirchberg, com a projeção de “O Filme da Minha Vida”, de Selton Mello. Este ano, a sessão de abertura do certame será dedicada à Associação das Vítimas da Estrada, com o objetivo de divulgar o trabalho do organismo.

Do cartaz destaque também para a longa-metragem “Gabriel and the Mountain”, que fecha o certame, a 9 de maio, no Ciné Starlight, a partir das 19:30, em Dudelange. O filme integrou a seleção da ‘Semana Crítica’ da última edição do festival de Cannes.

O programa completo pode ser consultado em festivaldufilmbresilien.lu.

Redação Latina