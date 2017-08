A despesa pública do Luxemburgo em educação é três vezes superior à média europeia.

Segundo dados do Eurostat, referentes a 2015, o grão-ducado investiu, nesse ano, 4.685 euros per capita na área da educação. Este valor é bastante superior à média europeia de 1.405 euros.

O grão-ducado aparece assim como o Estado-membro da União Europeia (UE) que mais investe, por habitante, na área da educação. Dinamarca, com 3.368 euros, e Suécia, com 2.977, completam o pódio. No outro extremo da lista estão Roménia (248 euros), Bulgária (250) e Croácia (494).

Se compararmos a despesa pública em educação com o Produto Interno Bruto (PIB), o Luxemburgo surge a meio da tabela. Com 5,2%, o Luxemburgo fica acima da média europeia de 4,9%.

Em números absolutos, as despesas do grão-ducado com educação superaram 2,6 mil milhões de euros, em 2015.

