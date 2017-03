Despesas com radares superam receitas

As despesas com os radares fixos de controlo de velocidade foram superiores às receitas geradas no primeiro ano de funcionamento.

Os radares fixos renderam 12,5 milhões de euros (ME) ao Estado, entre março e dezembro de 2016. Em contrapartida, os custos de funcionamento foram de 13,2 ME.

A maior fatia das despesas (11,5 ME) resultou de gastos com a instalação do sistema de radares. Esta verba engloba despesas com a compra dos aparelhos de registo de velocidade, a instalação de equipamentos no terreno e a ativação do serviço do Centro Nacional de Tratamento, em Bertrange.

As despesas de manutenção cifraram-se em 250 mil euros, incluindo os gastos com a ligação de dados e as faturas de eletricidade.

A impressão de multas e o seu envio, aliados aos salários de três dezenas de pessoas, que trabalham a tempo inteiro no tratamento destes dados, custou 1,5 ME ao Estado.

Vinte radares fixos de controlo de velocidade entraram em funcionamento a 16 de março de 2016. Nos primeiros nove meses de ativação, apanharam mais de 226 660 automobilistas infratores. Isto corresponde a uma média diária de 845 excessos de velocidade.

Estes dados estatísticos foram revelados pelo ministro das Infraestruturas, François Bausch (Déi Gréng), em resposta a uma questão parlamentar da deputada ecologista Josée Lorsché (Déi Gréng).

Redação Latina