Despesas com viagens triplicaram entre 1998 e 2016

As despesas com viagens triplicaram nos últimos vinte anos no Luxemburgo. Segundo dados do Instituto Nacional da Estatística (STATEC), divulgados hoje, o montante passou de 320 milhões de euros em 1998, para cerca de mil milhões em 2016.

Crescimento da população, aumento do número de viajantes e duração da estadia, mais viagens de avião e estadias em hotéis e, por fim, inflação são algumas das razões que explicam o aumento das verbas destinadas às viagens de lazer.

O que também aumentou nos últimos vinte anos foi número médio de viagens por pessoa e por ano, que passou de duas para três.

Quanto a destinos, a vizinha França continua no topo das preferências. Há duas décadas, pelo menos 51% dos residentes viajavam para França uma vez por ano. Hoje, essa taxa ronda os 63%.

A Alemanha, por seu turno, tem surgido como um destino incontornável, praticamente triplicando a percentagem de residentes que passa férias no país germânico uma vez por ano. Entre 1998 e 2016, essa taxa cresceu de 20% para 57%.

Relativamente aos meios de transporte mais utilizados, e apesar de um ligeiro recuo nos últimos anos, uma em cada duas viagens continua a ser feita de carro. Segue-se depois o avião (37%), o comboio e o autocarro (10%).

Redação Latina