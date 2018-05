Desportivo das Aves bate Sporting e conquista Taça de Portugal pela primeira vez

O Desportivo das Aves tornou-se hoje o 13.º clube a conquistar a Taça de Portugal em futebol, ao vencer o Sporting por 2-1, na final da 78.ª edição da prova, disputada no Estádio do Jamor, em Oeiras.

O avançado Alexandre Guedes, de 24 anos, foi o ‘herói’ dos comandados de José Mota, ao ‘bisar’, aos 16 e 72 minutos, enquanto o suplente colombiano Montero marcou o golo do conjunto de Jorge Jesus, aos 85. O Desportivo das Aves, que nunca tinha vencido o Sporting, sucede no palmarés da prova ao Benfica, enquanto os ‘leões’ somaram o 12.º desaire, em 28 finais, numa semana em que só treinaram uma vez, após as agressões a jogadores, em Alcochete.

Marcelo assiste à final para “reforçar a imagem” de Portugal no mundo

O Presidente da República optou por estar presente no Estádio Nacional para assistir à final da Taça de Portugal de futebol para “reforçar a imagem do país no mundo” após os incidentes que ocorreram na Academia do Sporting.

“Há uma razão decisiva para estar aqui. O Presidente da República tem de pensar no interesse nacional e na imagem de Portugal no mundo. Espero que essa imagem saia reforçada, para que a nossa seleção possa entrar no Campeonato do Mundo com a mesma ou mais força do que quando saiu de França campeão europeu”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República falava os jornalistas pouco antes de entrar no Estádio Nacional, no Jamor, em Oeiras, onde Desportivos das Aves e Sporting vão disputar a final da 78.ª edição da Taça de Portugal.

“Portugal, o desporto português, o futebol português não se confunde com aquilo que se passou esta semana. O que aconteceu é outra coisa e que isso fique claro cá dentro, mas também lá fora”, reforçou.

Bruno de Carvalho volta ao Facebook para pedir apoio dos adeptos à equipa

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, pediu hoje aos adeptos do clube que apoiem a equipa, derrotada na final da Taça de Portugal em futebol, e afirmou que a “frustração nunca poderá separar uma família”.

“Somos uma família! Calma! Mostrem que somos grandes e apoiem a equipa! Frustração nunca poderá separar uma família”, escreveu Bruno da Carvalho na sua conta na rede social Facebook, reativada poucas horas antes da final. A mensagem foi escrita logo após a derrota dos ‘leões’ na final da Taça de Portugal, por 2-1, frente ao Desportivo das Aves. Já após o 2-0, conseguido com um ‘bis’ de Alexandre Guedes (16 e 72 minutos), Bruno de Carvalho, que não se deslocou ao Jamor para assistir ao encontro, pediu aos sportinguistas que não abandonassem o palco da final. “Por favor sportinguistas não abandonem o campo! Não provoquem confusões! Apoiem os 90 minutos!”, escreveu o presidente, que reativou a conta na rede social com uma mensagem para a filha Diana. Em 09 de abril, Bruno de Carvalho anunciou o afastamento da rede social Facebook, seguindo a vontade “erradíssima” da maioria, numa publicação em que assinalou a traição do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares.

Ficha de jogo

Jogo realizado no Estádio Nacional, em Oeiras.

Desportivo das Aves – Sporting, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Alexandre Guedes, 16 minutos.

2-0, Alexandre Guedes, 72.

2-1, Montero, 85.

Equipas:

– Desportivo das Aves: Quim, Rodrigo Soares, Carlos Ponck, Diego Galo, Nélson Lenho, Tissone, Braga (Cláudio Falcão, 71), Vítor Gomes, Amilton (Mama Baldé, 75), Nildo Petrolina (Jorge Fellipe, 90+1) e Alexandre Guedes.

(Suplentes: Adriano Facchini, Luis Fariña, Cláudio Falcão, Derley, Jorge Fellipe, Mama Baldé e Elhouni).

Treinador: José Mota.

– Sporting: Rui Patrício, Ristovski, Coates, Mathieu, Fábio Coentrão (Misic, 63), William Carvalho (Montero, 46), Battaglia, Gelson Martins, Acuña, Bruno Fernandes e Bas Dost.

(Suplentes: Salin, Rúben Ribeiro, Lumor, Petrovic, Misic, Wendel e Montero).

Treinador: Jorge Jesus.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Tissone (43), Carlos Ponck (60), Vítor Gomes (69), Acuña (81) e Mama Baldé (81).

Assistência: cerca de 35.000 espetadores.

Historial dos vencedores

Época Vencedor

2017/18 Desportivo das Aves

2016/17 Benfica

2015/16 Sporting de Braga

2014/15 Sporting

2013/14 Benfica

2012/13 Vitória de Guimarães

2011/12 Académica

2010/11 FC Porto

2009/10 FC Porto

2008/09 FC Porto

2007/08 Sporting

2006/07 Sporting

2005/06 FC Porto

2004/05 Vitória de Setúbal

2003/04 Benfica

2002/03 FC Porto

2001/02 Sporting

2000/01 FC Porto

1999/00 FC Porto

1998/99 Beira-Mar

1997/98 FC Porto

1996/97 Boavista

1995/96 Benfica

1994/95 Sporting

1993/94 FC Porto

1992/93 Benfica

1991/92 Boavista

1990/91 FC Porto

1989/90 Estrela da Amadora

1988/89 Belenenses

1987/88 FC Porto

1986/87 Benfica

1985/86 Benfica

1984/85 Benfica

1983/84 FC Porto

1982/83 Benfica

1981/82 Sporting

1980/81 Benfica

1979/80 Benfica

1978/79 Boavista

1977/78 Sporting

1976/77 FC Porto

1975/76 Boavista

1974/75 Boavista

1973/74 Sporting

1972/73 Sporting

1971/72 Benfica

1970/71 Sporting

1969/70 Benfica

1968/69 Benfica

1967/68 FC Porto

1966/67 Vitória de Setúbal

1965/66 Sporting de Braga

1964/65 Vitória de Setúbal

1963/64 Benfica

1962/63 Sporting

1961/62 Benfica

1960/61 Leixões

1959/60 Belenenses

1958/59 Benfica

1957/58 FC Porto

1956/57 Benfica

1955/56 FC Porto

1954/55 Benfica

1953/54 Sporting

1952/53 Benfica

1951/52 Benfica

1950/51 Benfica

1949/50 não se realizou

1948/49 Benfica

1947/48 Sporting

1946/47 não se realizou

1945/46 Sporting

1944/45 Sporting

1943/44 Benfica

1942/43 Benfica

1941/42 Belenenses

1940/41 Sporting

1939/40 Benfica

1938/39 Académica

– ‘Ranking’:

1. Benfica 26 títulos

2. FC Porto 16

. Sporting 16

4. Boavista 5

5. Belenenses 3

. Vitória de Setúbal 3

7. Académica 2

. Sporting de Braga 2

9. Leixões 1

. Estrela da Amadora 1

. Beira-Mar 1

. Vitória de Guimarães 1