Detalhes sobre a futura Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro revelados hoje

O ministro do Interior, Dan Kersch, anuncia hoje mais alguns pormenores sobre a futura ‘Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro’. Os detalhes são apresentados em conferência de imprensa, marcada para as 10:00.

O país fica a conhecer o calendário da entrada em serviço do novo organismo – que será feita em várias etapas –, depois de na semana passada o Parlamento ter aprovado, por unanimidade, o projeto de criação do novo organismo público. Além disso, será apresentado o logotipo da corporação.

A ‘Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro’ resulta da fusão entre a proteção civil, as 134 corporações de bombeiros das 102 comunas do país, os bombeiros profissionais da cidade do Luxemburgo e o serviço de urgência médica SAMU.

Redação Latina