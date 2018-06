Detetores de incêndio vão ser obrigatórios nas casas

O Governo luxemburguês decidiu tornar obrigatória a instalação de detetores de fumo nos prédios de habitação, em resposta a um apelo da Federação Nacional dos Bombeiros.

A nova lei ainda não foi aprovada pelo Parlamento, mas o Executivo decidiu avançar com uma campanha de sensibilização. A ação inclui a oferta de um detetor de fumo a cada comunidade doméstica. Para além desta medida, o Governo criou um site internet ( www.rauchermelder.lu ) onde partilha vídeos explicativos sobre a decisão.

O Governo decidiu reagir, com base nas estatísticas que revelam que continua a morrer gente em casa, devido aos incêndios provocados pela falta dos respetivos detetores.

Entre 1998 e 2015 morreram, em média, duas pessoas por ano, devido à intoxicação por monóxido de carbono.

Os incêndios mais graves acontecem, geralmente, à noite e podem surpreender as vítimas mergulhadas no sono, incapazes de reagir.

A nova lei que obriga todos os lares do país a ter detetores de fumo deverá entrar em vigor a 1 de janeiro próximo, de acordo com as perspetivas do ministro do Interior, Dan Kersch.

Redação Latina