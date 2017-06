Detido suspeito do homicídio da jovem portuguesa de Bonnevoie

Uma pessoa foi detida no âmbito da investigação ao homicídio da jovem portuguesa de Bonnevoie, cujo corpo calcinado foi encontrado a 16 de janeiro último em Roussy-le-Village, em França, no interior do seu veículo.

A informação foi confirmada esta tarde à Rádio Latina pela porta-voz do Ministério Público, Diane Klein.

O suspeito foi detido na quinta-feira e ouvido hoje pelo juiz de instrução, que decretou a sua prisão preventiva.

A Rádio Latina sabe de fonte fidedigna que o suspeito detido é o ex-companheiro da vítima. Uma informação que o Ministério Público não quis confirmar.



Redação Latina