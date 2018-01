Uma em cada dez empresas de fundos está domiciliada no Luxemburgo – EFAMA

Cerca de uma em cada dez empresas de fundos de investimento no mundo está domiciliada no Luxemburgo, segundo dados da Associação Europeia de Fundos e Gestão de Ativos (EFAMA, na singla em inglês), publicado no site da International Investment.

De acordo com o boletim estatístico da associação, há cinco Estados-membros da União Europeia no ‘top 10’ dos países que acolhem o maior número de empresas de fundos no mundo, com o grão-ducado a liderar a lista.

Depois do Luxemburgo (9,3), segue-se a Irlanda (5,3%), a Alemanha (4,6%), a França (4,5%) e o Reino Unido (3,7%).

Para a elaboração desde ‘ranking’, a EFAMA analisou um total de 47 países.

Redação Latina