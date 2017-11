Dezenas de lojas aderem à ‘Black Friday’

Dezenas de lojas, um pouco todo o país, estão hoje a propor descontos especiais, no âmbito da ‘Black Friday’. Trata-se da tradição norte-americana, que acontece todos os anos depois do Dia de Ação de Graças, e que marca a corrida às compras de Natal.

Várias lojas do país voltam este ano a aderir à iniciativa. Na cidade do Luxemburgo, e segundo o CityShopping.lu, pelo menos duas dezenas de estabelecimentos comerciais, do centro da capital e do bairro da gare, confirmaram a adesão a esta sexta-feira de promoções.

Segundo a lista publicada no site, a maior parte das promoções ronda os 15% ou 20%, mas há também artigos que estarão à venda por metade do preço.

