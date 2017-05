Dezoito casos de eutanásia em 2015-2016 no Luxemburgo

O Luxemburgo registou 18 casos de eutanásia no período 2015-2016, de acordo com o relatório bianual da Comissão Nacional de Controlo e de Avaliação da aplicação da lei de 2009, que despenalizou a morte medicamente assistida. Dezasseis das 18 pessoas em questão sofriam de cancro.

Desagregando por ano, verifica-se que o país registou oito casos de morte assistida em 2015 e dez no ano seguinte. O relatório, que foi entregue hoje ao presidente do Parlamento, Mars Di Bartolomeu, nota também que houve mais três casos em 2015-2016 do que em 2013-2014.

Ao contrário dos anos anteriores, a maioria dos pedidos de eutanásia em 2015-2016 foi feita por homens, praticamente todos com mais de 60 anos de idade.

Na apresentação do relatório, o presidente da Comissão Nacional de Controlo e de Avaliação, Carlo Bock, voltou a insistir na necessidade de reforçar a informação sobre a matéria.

O organismo fez também questão de sublinhar que a aplicação da lei não deu azo a “dificuldades maiores ou abusos” que implicassem alterações na lei, concluindo que a “eutanásia complementa os cuidados paliativos”.

Redação Latina