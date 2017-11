Dia Mundial da Diabetes: MS alerta para importância de um estilo de vida saudável

Cinco peças de fruta e legumes por dia, uma alimentação baixa em gordura animal e açúcar e pelo menos 150 minutos de exercício físico intenso por semana. São conselhos para ajudar a prevenir o aparecimento da diabetes, lembrados pelo Ministério da Saúde (MS).

No Dia Mundial da Diabetes, que se assinala hoje, o ministério alerta também para a importância do rastreio, como forma de reduzir os riscos de complicações provocadas pela doença.

Estima-se atualmente em mais de 25 000 o número de pessoas que sofrem de diabetes no Luxemburgo. Um número que, segundo o Ministério da Saúde, quadruplicou desde 1980.

O crescimento do número de diabéticos explica-se, em parte, pelo aumento do número de pessoas com excesso de peso, algo associado também ao sedentarismo.

Por cá, a diabetes tipo 2 é a mais frequente. Trata-se de uma variante que afeta fortemente o estilo de vida do doente. Afeta sobretudo as pessoas com mais de 40 anos de idade e caracteriza-se por uma resistência do organismo à insulina.

A diabetes é uma doença crónica que não tem cura, mas que pode ser tratada e controlada. Para isso, é essencial que seja detetada a tempo. Um em cada quatro diabéticos não está diagnosticado, o que aumenta o risco de complicações severas e mais dispendiosas. Sabe-se também que cerca de 70% dos casos de diabetes tipo 2 poderiam ser evitados através de um estilo de vida saudável.

Redação Latina