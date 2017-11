Diabetes: Luxemburgo abaixo da média europeia

O Luxemburgo está abaixo da média europeia no que toca à proporção de residentes com 15% ou mais de incidência de diabetes.

Segundo números do Eurostat, divulgados à margem do Dia Mundial da Diabetes, que se assinala hoje, 5,6% da população do Luxemburgo sofria desta doença crónica, em 2014.

A taxa fica abaixo da média europeia, de 6,9%.

Os dados do serviço europeu de estatística mostram que apenas sete Estados-membros da União Europeia (UE) registam taxas inferiores a 5%.

Lituânia (4,4%), Dinamarca, Irlanda (ambos com 4,6%), e Letónia (4,7%) são os países menos afetados.

No outro extremo da tabela, França (10%), Portugal (9,3%) e Grécia (9,2%) registavam as maiores taxas de diabéticos, em 2014.

Esta doença crónica afeta 30 milhões de pessoas, no conjunto da UE.

Cerca de 19,6% dos diabéticos têm mais de 75 anos de idade e só 2% é que têm menos de 45.

