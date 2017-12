Diane Dupont vai presidir ao conselho de administração do Fundo da Habitação

Diane Dupont, conselheira do Governo para a área da Habitação desde 2014, vai presidir ao conselho de administração do Fundo da Habitação. O nome foi proposto pelo ministro da tutela, Marc Hansen, e recebeu hoje luz verde por parte do Conselho de Ministros.

Diane Dupont, 42 anos, é licenciada em arquitetura. Depois de ter trabalhado dois anos no setor privado, integrou o Ministério da Habitação em 2002, sendo conselheira do Governo desde 2014.

Entre 2012 e 2014, liderou o conselho de administração da Sociedade Nacional da Habitação Barata (SNHBM).

O ministro da Habitação diz estar convicto de que a nova presidente do “saberá pôr em prática as orientações estratégicas do Fundo da Habitação, em estreita colaboração com os membros do conselho de administração”.

Importa referir quer, embora tenha presidente, o suposto futuro diretor do organismo público anunciou há uma semana que não irá assumir funções. Em causa estarão “motivos pessoais”.

Redação Latina