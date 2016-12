Dicas para um Natal amigo do ambiente

Para ter um Natal amigo do ambiente, a Sociedade Ponto Verde aconselha:

a preparação de decorações a partir de materiais usados,

a preferência pelo comércio tradicional,

a opção por alimentos biológicos

e evitar os excessos de comida.

A lista de conselhos pretende sensibilizar para a necessidade de evitar o desperdício e a produção de lixo no Natal, sendo esta uma “boa ocasião para reciclar”, refere uma informação da Sociedade Ponto Verde (SPV), gestora de resíduos de embalagens portuguesa.

“Aproxima-se um período em que o estímulo ao consumo provoca um maior impacto ambiental, com o desgaste de recursos e a consequente produção de resíduos e o aumento do uso energético e produção de gases com efeito de estufa”, salienta a SPV, apelando a um Natal mais sustentável.

“Sempre que comprar uma prenda evite pedir saco para transporte”, “há mil e uma decorações de Natal que pode fazer em casa, a partir de materiais usados”, “poupe energia sempre que puder e dê espaço ao calor humano”, “prefira o comércio tradicional e local ou as compras ‘online'”, “opte por fazer os seus próprios presentes e ou cabazes de Natal” e a importância de “fazer bem as contas às refeições, tendo em atenção o número de pessoas”, são alguns dos conselhos da SPV.

Fonte: Lusa