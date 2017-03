Diferença salarial entre homens e mulheres é das mais baixas, mas ainda não suficiente – Lydia Mutsch

As mulheres continuam a ganhar menos do que os homens no Luxemburgo. A diferença salarial é de 8,6%. Entrevistada pela Rádio Latina neste Dia Internacional da Mulher, a ministra da Igualdade de Oportunidades, Lydia Mutsch, sublinhou que, apesar de o Grão-Ducado ter uma das menores disparidades salariais da Europa, o número continua aquém do objetivo: 0%.

A ministra lembra que as disparidades salariais existem sobretudo no setor privado. O facto de as mulheres interromperem, por vezes, a carreira profissional para cuidar dos filhos ou serem mais reticentes em pedir aumentos também pode pesar na balança, diz a ministra.

Lydia Mutsch lembra também que já está em vigor a nova lei sobre a paridade entre os sexos, que contempla a igualdade de salários entre homens e mulheres. O primeiro balanço da lei sobre “trabalho igual, salário igual” será divulgado em abril ou maio.

A nova lei estipula também quotas de 40% de mulheres nas listas eleitorais dos partidos. A medida é obrigatória e os partidos que não a respeitarem incorrem em sanções financeiras. As quotas aplicam-se, porém, apenas às eleições legislativas e europeias. As comunais ficam de fora devido a questões de financiamento público.

E neste Dia Internacional da Mulher, uma mensagem às mulheres.

Redação Latina