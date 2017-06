Diffbus: “Differdange está a escrever uma nova página na história da circulação” – Traversini (C/ÁUDIO)

Mais ecológicos, mais seguros e mais flexíveis. São estas as principais características da nova frota de autocarros da rede Diffbus, em Differdange, que funciona agora apenas com veículos elétricos. A rede, operada pela companhia rodoviária Sales-Lentz, foi inaugurada ontem.

Na viagem de inauguração, ao som de um acordeão, o burgomestre de Differdange, Roberto Traversini, falou à Rádio Latina sobre a importância deste projeto pioneiro na Europa, acrescentando que aquela comuna do sul do país “está a escrever uma nova página na história dos transportes públicos”.

Já Jos Sales, um dos dirigentes da Sales-Lentz, não escondeu o orgulho em fazer parte deste projeto, que considera ser uma etapa muito importante para a empresa. A testemunhar isso está o facto de a cerimónia de inauguração da rede Diffbus ter contado com a presença de um dos líderes mundiais da Volvo, a fabricante dos autocarros.

Sales está convicto de que o futuro dos transportes públicos passa pela eletricidade e espera que outras cidades sigam o exemplo de Differdange.

Os autocarros da rede Diffbus, que transportam mais de 100 mil pessoas por mês, circulam agora já a partir das 06:00, uma hora mais cedo do que anteriormente. A rede funciona assim de segunda-feira a sábado, entre as 06:00 e as 19:00.

Redação Latina