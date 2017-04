Differdange-Dudelange, final antecipada da Taça

O FC Differdange recebe, sábado, o F91 Dudelange, no jogo grande dos quartos de final da Taça do Luxemburgo de futebol. Este duelo é uma espécie de final antecipada, entre as duas melhores equipas do campeonato.

O Differdange tem a vantagem, teórica, de jogar em casa, sem esquecer o ascendente psicológico, resultante da vitória (1-0), do fim de semana passado, em Dudelange.

Com o triunfo de domingo em Dudelange, o Differdange passou a liderar a Liga BGL, por troca com o seu grande rival, na ponta final da prova.

A verdade é que um dos grandes favoritos da Taça vai ficar pelo caminho, nestes quartos de final.

Por sua vez o Fola Esch, outro favorito à vitória na segunda prova mais importante do calendário futebolístico luxemburguês, recebe o modesto Rosport, que deve estar mais preocupado em evitar a descida à Liga de Honra do que em brilhar na Taça.

O Fola está praticamente afastado da luta pelo título e aposta numa eventual vitória na Taça, para salvar a época.

Entretanto, o Racing, a única equipa da capital, ainda em prova, desloca-se a Ettelbruck, para defrontar o Etzella, terceiro classificado da Liga de Honra.

O outro duelo destes quartos de final da Taça opõe, no feriado de segunda-feira, os dois primeiros classificados da Liga de Honra. O segundo, Rodange, recebe o primeiro, US Esch.

Programa completo

Sábado:

Fola – Rosport (16:00)

Differdange – F91 (18:00)

Etzella – RFCU (18:00)

Segunda-feira:

Rodange – US Esch (16:00)

Redação Latina (foto: Lusa)