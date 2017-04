Differdange pode reforçar liderança da Liga BGL

O líder da Liga BGL de futebol, Differdange (52 pontos), recebe este domingo o aflito Rumelange, com o objectivo de somar nova vitória e manter à distância o segundo classificado, F91 Dudelange, que tem menos dois pontos.

A liga entrou na fase das grandes decisões, a cinco jornadas do final, com a margem de erro dos principais candidatos ao título cada vez mais curta.

A tarefa do F91, nesta 22ª jornada, é mais difícil, em teoria, já que os campeões nacionais se deslocam ao reduto do Strassen, sétimo classificado, com 27 pontos.

Mas a verdade é que ainda está tudo em aberto, na luta pelo título.

Até o Fola, terceiro classificado, com 46 pontos, ainda sonha com o primeiro lugar, embora esteja consciente do atraso considerável, praticamente irrecuperável, para os dois primeiros.

Por sua vez, o Progrès Niederkon, quarto classificado, com 31 pontos, desloca-se a Esch, para defrontar a Jeunesse (27), num duelo entre candidatos à qualificação para a Liga Europa.

Destaque, ainda, no fundo da tabela, para o encontro entre os dois últimos, separados por três pontos. O penúltimo Hamm Benfica, que já conheceu melhores dias, recebe o ‘lanterna vermelha’, Käerjeng.

Programa completo da 22ª jornada

Domingo:

Canach — Rosport (16:00)

Differdange – Rumelange (16:00)

Pétange – Mondorf (16:00)

RFCU – Fola (16:00)

Jeunesse – Progrès (16:00)

Hamm Benfica – Käerjeng (16:00)

Strassen – F91 Dudelange (18:00)

