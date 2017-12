Dificuldades no acesso a casas de banho é “problema grave” – condutora de autocarro (C/ÁUDIO)

Embora a poeira tenha assentado, a situação dos condutores de autocarro do setor privado não está 100% resolvida.

Em causa estão as dificuldades dos motoristas no acesso a casas de banho, durante o tempo de trabalho.

A Rádio Latina falou com Márcia Malheiro, de 38 anos, que é motorista há 14.

Apesar de reconhecer que foram construídas algumas casas de banho nos últimos tempos, a portuguesa diz que o número continua a ser insuficiente e que as instalações nem sempre estão acessíveis.

A condutora considera também que os estaleiros que se vêem um pouco por toda a capital dificultam ainda mais a situação.

A situação é particularmente difícil para as mulheres.

Márcia Malheiro fala em “problema grave”.

A portuguesa de 38 anos continua em contacto com o sindicato, que lhe garante que o assunto não está esquecido.

Márcia Malheiro reivindica que os condutores privados e públicos tenham acesso às mesmas casas de banho.

A motorista dá o exemplo do Glacis, onde chegam a permanecer dezenas de condutores sem acesso a casas de banho.

Redação Latina