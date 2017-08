‘Digitalização’ é o tema forte da Feira do Estudante 2017

Digitalização, ciências do espaço, tecnologia, logística e economia. Estas são algumas das áreas que o Ministro-adjunto do Ensino Superior aconselha aos futuros estudantes universitários.

Na resposta a uma questão parlamentar do deputado André Bauler (DP), Marc Hansen destaca a área da digitalização, que vai estar no centro da próxima edição da Feira do Estudante, em novembro.

Com o slogan “go digital”, a 31.ª edição do certame vai ter este ano uma plataforma dedicada à área digital, às respetivas profissões mais procuradas e às formações específicas.

A Feira do Estudante 2017 realiza-se nos dias 9 e 10 de novembro, na Luxexpo, em Kirchberg. A última edição do salão foi visitada por mais de 9 000 pessoas, num espaço com expositores oriundos de 15 países.

Redação Latina