Dinamarca e Luxembrugo são os países mais caros da UE – Eurostat

A Dinamarca e o Luxemburgo são os países mais caros da União Europeia (UE). Dados do Eurostat divulgados hoje revelam que, na lista dos mais caros do bloco, o grão-ducado aparece imediatamente depois da Dinamarca – separados por apenas duas décimas.

As estatísticas englobam os preços de uma série de bens e serviços como alimentação, saúde, habitação, ensino, transportes, atividades culturais, tabaco e bebidas alcoólicas.

O Eurostat conclui, por exemplo, que os restaurantes e hotéis mais caros da UE são os da Dinamarca, ao passo que o Luxemburgo é o Estado-membro onde os residentes mais desembolsam com ensino e habitação. Já a Irlanda é o que vende o tabaco e o álcool mais caros do bloco e a Suécia aquele com a roupa e o calçado mais caros.

Olhando só para o grão-ducado, verifica-se rapidamente que aquilo que mais pesa na balança é a área do ensino (pré-escolar, básico, secundário e superior), cujo custo é 213,6% mais elevado do que no conjunto dos países do espaço comunitário. Sem grandes surpresas, o país apresenta também os preços mais elevados ao nível da habitação. Segundo as contas do Eurostat, o segmento da “habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis para uso doméstico” é em média 63% superior à média europeia. Em contrapartida, as bebidas alcoólicas e o tabaco são 9% mais baratos no Luxemburgo do que no conjunto da UE.

No total, o custo e bens e serviços no Luxemburgo supera a média europeia em cerca de 41%, o que o coloca então no topo da lista, ‘colado’ à Dinamarca (41,2%). No outro extremo estão Bulgária (56% abaixo da média europeia), Roménia (52%) e Polónia (47%). Portugal também se encontra na segunda metade da tabela, com preços de bens e serviços 17,2% abaixo da média do bloco.

