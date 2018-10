Diretor executivo do programa da ONU sobre a sida hoje no Luxemburgo

O diretor executivo do programa da ONU sobre o vírus da sida (UNAIDS), Michel Sidibé, desloca-se hoje ao Luxemburgo. Esta deslocação tem como objetivo reforçar a parceria estratégica entre o Luxemburgo e o UNAIDS, para acelerar a resposta mundial ao HIV/sida

Durante a visita de trabalho, Sidibé vai reunir-se com o ministro da Cooperação e Ação Humanitária, Romain Schneider, com a ministra da Saúde, Lydia Mutsch, e com responsáveis do Luxembourg Institute of Health. O programa inclui ainda uma visita ao centro Abrigado e ao serviço HIV Berodung da Cruz Vermelha.

Recorde-se que o Luxemburgo voltou a atingir um número recorde de novas infeções pelo vírus da sida, segundo o relatório anual do Comité de Vigilância da Sida, divulgado este mês. No ano passado, foram registados 101 casos no país. Em causa estão 74 homens e 27 mulheres.

