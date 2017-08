Diretora do Museu de Serralves poderá assumir rédeas do MUDAM – Paperjam

Já há um nome em cima da mesa para assumir as rédeas do Museu de Arte Moderna Grão-Duque Jean (MUDAM), há meio ano sem diretor, depois da demissão de Enrico Lunghi.

De acordo com o site da revista Paperjam, poderá tratar-se da atual diretora do Museu de Serralves, no Porto, a australiana Suzanne Cotter.

À frente do museu português desde 2013, Cotter faz já parte do comité científico do MUDAM e terá sido a escolhida para liderar a instituição luxemburguesa.

Ao que tudo indica, o museu ainda não confirmou a informação.

Ao longo da sua carreira, Suzanne Cotter já passou por instituições como o Modern Art Oxford, Hayward Faller ou a Serpentine Gallery.

Redação Latina (Foto: LCTO)