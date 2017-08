«Discover Luxembourg» sopra dez velas este ano

Vem aí a edição 2017 do rally urbano «Discover Luxembourg», que este ano sopra dez velas. O evento está marcado para 9 de setembro.

O rally visa dar a conhecer a cidade do Luxemburgo de forma lúdica. Os participantes inscritos fazem um percurso a pé, passando por uma dezena de ‘estações’ com provas diferentes .

O «Discover Luxembourg» é constituído por várias equipas. Cada formação recebe um mapa com várias pistas que servem de guia pela cidade. As equipas terão de resolver vários quebra-cabeças, provas desportivas e desafios que passam, por exemplo, por provas gastronómicas. No fim, ganha o melhor.

O «Discover Luxembourg» é organizado pelo Serviço de Turismo da Cidade do Luxemburgo (LCTO). Os pormenores desta décima edição serão revelados em conferência de imprensa agendada para esta terça-feira.

Redação Latina