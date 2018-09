Discussões sobre canábis recreativa adiadas para depois das legislativas

Toda e qualquer discussão sobre a eventual legalização da canábis recreativa terá de ficar para depois das eleições legislativas de outubro. Foi essa a conclusão a que chegaram as comissões parlamentares da saúde e dos assuntos jurídicos, que debateram a situação atual sobre as drogas no Luxemburgo.

Os deputados concordaram que o contexto atual das eleições legislativas não permite avançar com o dossier, uma vez que o tema da canábis recreativas aparece na maioria dos programas eleitorais dos partidos políticos.

Mesmo assim, os deputados e os ministros da Saúde, Lydia Mutsch, e da Justiça, Félix Braz, sentaram-se à mesma mesa para discutir alguns temas, entre os quais os riscos da canábis, o caráter jurídico das infrações, a situação no estrangeiro – nomeadamente no Canadá e em Portugal. A conclusão da reunião é que vai ser preciso esperar pelo próximo Governo e pelo próximo Parlamento para identificar os próximos passos a dar.

Note-se que o Luxemburgo legalizou no mês de junho a canábis para fins terapêuticos. Os fármacos à base da planta destinam-se a pacientes oncológicos, com esclerose múltipla ou com dor crónica. Depois de a lei entrar em vigor, os medicamentos vão estar à venda, através de receita médica, nas farmácias dos quatro principais hospitais do país.

A discussão sobre a canábis recreativa surgiu no âmbito da petição que reivindicava a legalização da canábis recreativa nos chamados “coffee shops”. A petição foi iniciada por Joé Schmit e obteve cerca de 7.500 assinaturas, levando o tema a debate no Parlamento no mês de julho.

